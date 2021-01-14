خبراء منظمة الصحة يصلون إلى ووهان لتحري منشأ كورونا

وصل إلى مدينة ووهان الصينية، اليوم الخميس، فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19 الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019، بحسب مشاهد بثتها شبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الحكومية.

وترتدي زيارة هؤلاء الخبراء حساسية شديدة بالنسبة لبكين التي تبذل كل ما بوسعها لعدم تحميلها مسؤولية تفشي فيروس أودى بحياة مليوني شخص تقريباً حول العالم وغير حياة البشر أجمعين.

وكان وصول الخبراء إلى الصين مقرراً أساساً الأسبوع الماضي، لكن الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة لعدم حصول الفريق على التراخيص اللازمة.

وسيخضع الخبراء لحجر صحي في ووهان لمدة أسبوعين قبل أن يتمكنوا من مباشرة عملهم.