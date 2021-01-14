وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

توفي وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف، يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 87 عاماً داخل أحد المستشفيات.

شغل الشريف مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وزير الإعلام بين عامي 1982 و2004 والأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى.

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في سبتمبر الماضي حكماً نهائياً بالسجن ثلاث سنوات بحق الشريف في قضية كسب غير مشروع.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن نجله إيهاب قوله، إن الشريف توفي متأثراً بإصابته بسرطان الدم.

وأضاف أن والده مصاب بهذا المرض منذ ست سنوات لكن الآلام اشتدت عليه قبل أيام قليلة فتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



