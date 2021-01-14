1266 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 455055 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس من العام الماضي.

كما تم تسجيل 26 وفاة جديدة ليرتفع مجمل الوفيات جراء الوباء إلى 7810.

وتعافى 1927 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 429278.