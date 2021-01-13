تقرير سري: طهران اتخذت خطوات لإنتاج سلاح نووي

واشنطن (وكالات)

كشف مفتشو الأمم المتحدة في تقرير سري، أن إيران اتخذت خطوة جديدة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، إذ بدأت العمل على خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية في الرؤوس الحربية النووية، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت في تقرير للدول الأعضاء، أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستركب معدات لإنتاج اليورانيوم في موقع في أصفهان، خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة. واعتبرت الصحيفة الأميركية أن الخطوة النووية الإيرانية تنقل طهران من الاستخدام السلمي إلى العسكري.

وكانت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثاً من منشأة «نطنز» النووية أظهرت أنه تم حفر ثلاثة أنفاق في جبل بالقرب من الموقع.

وفي تقييم أولي لتلك الصور، اعتبر «المعهد الدولي للعلوم والأمن» أن السلطات تبني منشآت جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم.