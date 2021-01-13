استئناف الحكم ضد المتهمين بقضية اغتيال الحريري

بيروت، أمستردام (وكالات)

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، بدء مرحلة الاستئناف في الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والذي برأ ثلاثة متهمين، ودان واحداً.

وبعد 6 سنوات، قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أغسطس 2020 بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، المنتمي لميليشيا «حزب الله»، وأدين بالمشاركة في اغتيال الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى الميليشيا، وكانوا يحاكمون غيابياً.

وأشار مكتب المدعي إلى أنه سيستأنف الحكم، زاعماً تضمُّن حكم غرفة الدرجة الأولى «أخطاء في القانون وفي الوقائع».

وأكد المدعي العام أن «هذا النوع من الأخطاء يبطل الحكم، ويحول دون إحقاق العدالة» من دون إعطاء تفاصيل حول الأخطاء المعنية.