«استشارية» الحوار السياسي الليبي تجتمع في جنيف

جنيف (الاتحاد)

عقدت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أول اجتماعاتها في جنيف أمس، لمناقشة اختيار السلطة التنفيذية الموحدة. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز ضرورة التوصل لحل «ليبي – ليبي» ولا يفرض من الخارج، مشددة على أن الاجتماع لن يتطرق للأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة. وأضافت وليامز: «لا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي». وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: «إن الاجتماع الذي انطلق، أمس، بكلمة افتتاحية من المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مباشرة تعقد في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، في قصر الأمم بجنيف».