فرنسا تسجل 23852 إصابة جديدة بكورونا

رصدت مصالح وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، 23852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة.

ورغم أن العدد الجديد يمثل ارتفاعاً من 19725 حالة سجلت الثلاثاء، إلا أنه أقل من 25379 إصابة سجلت يوم الأربعاء الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة كذلك أن 229 توفوا جراء الفيروس في المستشفيات، انخفاضاً من 355 أمس الثلاثاء.

واجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار الوزراء لبحث الإجراءات الجديدة المحتملة للحد من تفشي كورونا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن من المحتمل زيادة ساعات حظر التجول المفروض على مستوى البلاد ليصبح من السادسة مساء بدلاً من الثامنة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مناطق البلاد.

وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية إنه لا داعي لإغلاق المدارس في البلاد، لكن يتعين فرض قيود جديدة بسبب السلالة المتحورة التي رُصدت أولاً في بريطانيا، مضيفاً أن قبول اللقاحات على نطاق أوسع قد ينهي الأزمة بحلول سبتمبر.

وبدأت فرنسا حملة تطعيم عامة نهاية ديسمبر الماضي.