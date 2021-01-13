إسبانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا

أحصت إسبانيا 38869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعقاب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وهذه أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في إسبانيا.

بذلك، يرتفع مجمل الإصابات المؤكدة رسمياً إلى مليونين و176089.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع الوفيات جراء الفيروس بواقع 195 إلى 52878 إجمالاً.

وأشارت بيانات رسمية إلى تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، ارتفاعاً من 70 أمس الثلاثاء. ويعتقد الخبراء أن هذه السلالة المتحورة أسرع انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس.