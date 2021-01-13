زعيم الجمهوريين في مجلس النواب: ترامب مسؤول عن اقتحام الكابيتول

قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عن الهجوم على مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وأضاف مكارثي أن «الرئيس يتحمل المسؤولية عن هجوم مثيري شغب غوغائيين يوم الأربعاء على الكونجرس».

وأوضح، في جلسة تناقش توجيه اتهام للرئيس ترامب «كان يتعين عليه أن يندد على الفور بالغوغاء عندما شاهد ما جرى».

بدورها، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس بمساءلة ترامب.

وقالت الزعيمة الديمقراطية، في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، إن الأخير «يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي» على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وأضافت بيلوسي «رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة»، في إشارة إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، مضيفة «يجب أن يرحل. إنه يشكل خطراً مؤكداً وفورياً على الأمة التي نحبها جميعاً».

وقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، خلال هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونجرس يوم الأربعاء 6 يناير الجاري. واقتحم المحتجون قاعة الجلسات العلنية، بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يعقدون جلسة علنية للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وبدأ النواب، في وقتٍ سابق اليوم، مناقشة توجيه اتهام إلى الرئيس ترامب بتشجيع اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن.

ويرتقب أن يجرى تصويت على لائحة الاتهام في وقت لاحق اليوم.

ومن غير المتوقع أن يواجه المشروع عرقلة؛ نظراً لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في المجلس.