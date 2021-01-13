السيسي يفتتح مونديال كرة اليد الذي ينظم في مصر

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

تعد النسخة الحالية من البطولة تاريخية، حيث إنها تجمع لأول مرة 32 فريقاً في زيادة تبلغ ثمانية فرق عن سابقاتها.

بهذه المناسبة، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى أن بلاده اختارت السيناريو الأصعب بتنظيم بطولة العالم.

وقال مصطفى، في افتتاح البطولة العالمية بصالة استاد القاهرة الدولي "كافة الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها، وأنا على يقين بأنه سيتم الحد من أي مخاطر تؤثر على البطولة".

وأوضح مصطفى أن "مصر تمثل الضوء لهذه البطولة، والتنظيم العالمي، وسنبعث برسالة نجاح للعالم من هذه البطولة".

وتابع "خلال تواجدي رئيساً لاتحاد اليد 20 عاماً وشهرين، نُظمت العديد من بطولات العالم، ولكن لو كنا ذهبنا لأي مكان في العالم لما تحقق ما تم إنجازه في مصر لتنظيم هذه البطولة".

وأضاف أن ما وفرته مصر لإقامة المونديال لم يوجد في أي دولة أوروبية.

وأردف مصطفى قائلاً "نعتذر لكل أهلنا في مصر لأننا سنلعب من دون جمهور. لم يكن يمكننا التأجيل لأننا لا نعرف متى سيتوقف فيروس كورونا. الإلغاء كان سيكون له نتيجة سلبية على عائلة كرة اليد".

وأوضح "السيناريو الصعب كان الإلغاء، أتمنى أن يكون هذا الحدث هو الضوء في نهاية النفق المظلم".

واختتم كلمته بالقول "ستكون بطولة تاريخية لأن كافة الاتحادات الدولية أوقفت نشاطاتها. وبالتالي، الضوء سيسلط على مصر في تنظيم البطولة".