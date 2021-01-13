بيلوسي في جلسة مناقسة اتهام ترامب: الرئيس خطر ويجب أن يرحل

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الزعيمة الديمقراطية، في بداية مناقشة مجلس النواب مساءلة ترامب، إن الأخير "يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي" على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وأضافت بيلوسي "رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذه الثورة المسلحة"، في إشارة الى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، مضيفة "يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على الأمة التي نحبها جميعا".

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي "منذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، الانتخابات التي خسرها الرئيس، كذب في شكل متكرر في شأن النتائج" وسعى إلى إثارة الشكوك في العملية الانتخابية و"التأثير في المسؤولين المحليين في شكل غير دستوري" ليرفضوا فوز جو بايدن.

من جهته، قال النائب الجمهوري جيم جوردن المعروف بتأييده لترامب، "علينا أن نركز على (كيفية) توحيد الأمة وبدل ذلك، فإن الديمقراطيين سيوجهون للمرة الثانية اتهاما إلى الرئيس قبل أسبوع من مغادرته منصبه".

وقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، خلال هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونجرس يوم الأربعاء 6 يناير الجاري. واقتحم أنصار ترامب قاعة الجلسات العلنية بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يعقدون جلسة علنية للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وبدأ النواب، في وقت سابق اليوم، مناقشة توجيه اتهام إلى الرئيس ترامب بتشجيع اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن.

ويرتقب أن يجرى تصويت على لائحة الاتهام في وقت لاحق اليوم.

ومن غير المتوقع أن يواجه المشروع عرقلة، نظراً لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في المجلس.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتزم رفع بنود محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع بعد التصويت عليها من قبل النواب.

وأضاف هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في مجلس النواب، خلال مقابلة مع قناة (أم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية "ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك"، مشيراً لمناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وقال مستشار بارز للجمهوريين إن قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يبحثون احتمال بدء محاكمة الرئيس ترامب في إطار مساءلته بغرض عزله في وقت قريب قد يكون بعد غد الجمعة إذا أقر مجلس النواب بند مساءلة ترامب.

وشدد المستشار في مجلس الشيوخ، طالباً عدم ذكر اسمه، على أن القرار في هذا الصدد لم يُتخذ بعد.

إلا أن متحدثاً باسم السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، قال في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن ماكونيل لن يستخدم صلاحياته الطارئة لإصدار أمر بانعقاد فوري للمجلس هذا الأسبوع.