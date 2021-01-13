"بيونتك" تعلن فتح خط جديد لإنتاج لقاح كورونا

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية للدواء، اليوم الأربعاء، فتح خط جديد لإنتاج لقاحها المضاد لكورونا الذي طورته مع شركة "فايزر" الأميركية في مصنع بولاية شمال الراين ويستفاليا.

وقال يورجن فلايشر، رئيس شؤون العاملين في الشركة إن مختبر "باكستر" الأميركي للدواء تلقى تكليفاً بهذا في مصنعه الواقع بمدينة هاله في الولاية الواقعة غربي ألمانيا.

وأضاف فلايشر أن من المرجح أن يبدأ الإنتاج هناك في مارس المقبل.

يذكر أن مصنع "باكستر" في هاله ينتج بالدرجة الأولى أدوية لعلاج السرطان. وذكر فلايشر أن أحد خطوط الإنتاج في المصنع سيحول لإنتاج لقاح كورونا "ونحن بصدد التجهيزات الأخيرة"، مشيراً إلى أن الحكومة الإقليمية ستشرف على تحويل الإنتاج.

ولم يذكر فلايشر عدد جرعات اللقاح التي ستنتج في هذا المصنع، كما لم تدل متحدثة باسم الشركة بتصريحات عن هذا الموضوع.

ويعمل في هذا المصنع في هاله نحو 800 شخص ومن المنتظر أن يتم إنتاج لقاح آخر مضاد لكورونا هناك.

كان المقر الرئيسي لشركة "باكستر" أعلن أن من المنتظر إنتاج لقاح مضاد لكورونا طورته شركة "نوفافاكس" الأميركية في مصنع مدينة هاله.

وقال فلايشر إن اللقاح الأخير لم يحصل على ترخيص بتداوله بعد.

وتعتزم "بيونتك" و"فايزر" إنتاج ملياري جرعة من لقاحهما المشترك هذا العام.