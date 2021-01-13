بريطانيا تسجل رقماً قياسياً بوفيات كورونا خلال 24 ساعة

أحصت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 1564 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهو عدد قياسي لم يسبق تسجيله في المملكة المتحدة منذ بدء تفشي الوباء. وارتفعت، بذلك، الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 84 ألفاً و767 وفاة، بحسب وزارة الصحة البريطانية.

وبلغ عدد الإصابات التي سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 47 ألفاً و525، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس ثلاثة ملايين و211 ألفاً و576 إصابة.

تسجل هذه الأرقام المرتفعة من الوفيات والإصابات رغم الإغلاق الشامل الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل وقف تفشي الفيروس.

وأعلن جونسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات البريطانية تعتزم فتح مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا على مدار الساعة "في أقرب وقت ممكن" من أجل تسريع حملة التطعيم الحالية.

وتخطط بريطانيا، التي تواجه تفشي فيروس كورونا المتحور الذي يعتبر أشد عدوى، لتطعيم من تزيد أعمارهم عن السبعين عاماً ومقدمي الرعاية، أي نحو 15 مليون شخص، بحلول منتصف فبراير المقبل.