النواب يرفعون محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ خلال أيام

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي ستيني هوير، اليوم الأربعاء، إن المجلس يعتزم رفع بنود محاكمة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأضاف هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في مجلس النواب، خلال مقابلة مع قناة (أم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية "ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك"، مشيراً لمناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

بدأ الكونجرس الأميركي، اليوم، مناقشة توجيه اتهام إلى الرئيس دونالد ترامب بتشجيع اقتحام مبنى الكونجرس في واشنطن، الذي أوقع خمسة قتلى.

ويرتقب أن يجري تصويت على لائحة الاتهام في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

ومن غير المتوقع أن يواجه المشروع عرقلة، نظراً لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في المجلس.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى فتح إجراء عزل رسمياً في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاماً مرتين في الكونجرس.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس ترامب بتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، بينما كان أعضاء غرفتي مجلس الشيوخ والنواب مجتمعين في جلسة مشتركة للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويقول ترامب: إن الانتخابات التي تواجه فيها مع بايدن شابتها أعمال تزوير وتلاعب.