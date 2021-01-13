بريطانيا تطلق حملات تطعيم ضد «كورونا» على مدار الساعة

تعتزم السلطات البريطانية إجراء عمليات تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة «في أقرب وقت ممكن» من أجل تسريع الحملة الحالية، على ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء.

وتخطط بريطانيا، التي تواجه تفشي فيروس كورونا المتحور الذي يعتبر أشد عدوى، لتطعيم من تزيد أعمارهم عن السبعين عاماً ومقدمي الرعاية، أي نحو 15 مليون شخص، بحلول منتصف فبراير.

وأعلن جونسون أمام النواب «سنعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أقرب وقت ممكن» موضحاً «في الوقت الحالي، نحن مقيدون باستلام» اللقاحات، ولم يذكر أي تفاصيل عن ذلك أو عن الأشخاص المستهدفين.

باشرت بريطانيا حملتها في 8 ديسمبر، مع لقاحي »فايزر - بايونتيك» و«استرازينيكا - أكسفورد»، وشملت حتى الآن أكثر من 2.4 مليون شخص.

يمنح ذلك الأمل لسلطات الكيانات الأربع في المملكة المتحدة لتكون قادرة على رفع الإغلاق المفروض للحد من انتشار الوباء.

وفي اسكتلندا، أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون الأربعاء تشديد القيود من خلال حظر خدمة الطلبات الخارجية للمحلات التجارية وشرب الكحول في الأماكن العامة.

أودى الوباء بحياة أكثر من 83 ألف شخص في المملكة المتحدة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.



