وزير الصحة الألماني: نشهد واحدة من أصعب مراحل «كورونا»

قال ينس سبان وزير الصحة الألماني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعيش حالياً في مرحلة من أصعب مراحل وباء كورونا.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية ونحتاج إلى خفضها».

وأوضح سبان أنه جرى حتى الآن تطعيم ما يزيد على 750 ألفاً باللقاحات المضادة لكوفيد-19 في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم في آخر ديسمبر كانون الأول.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من توفير اللقاحات للجميع بحلول الصيف.