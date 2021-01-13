مقتل 11 إرهابياً باشتباكات مع الجيش في بوركينا فاسو

قتل 11 إرهابياً خلال اشتباك مع الجيش في بوركينا فاسو، في منطقة كومبري في شمال البلاد، قرب الحدود مع مالي.

وجاء في بيان رسمي، صادر عن الجيش، اليوم الأربعاء، أن «وحدة عسكرية قدمت السبت لدعم «في دي بي» (متطوعون للدفاع عن الوطن، وهم عناصر مدنيون يساعدون الجيش) تعرضت لهجوم من قبل مسلحين في محيط كومبري».

وأوضح: «قتل جندي خلال الاشتباك وجرح ستة من الجانب الصديق»، مضيفاً أنه «تم تحييد 11 إرهابياً» وأن «عمليات البحث مستمرة في المنطقة».

يأتي هذا الاشتباك بعد أربعة أيام من هجوم شنه مسلحون في المنطقة نفسها عند الحدود مع وسط مالي، خلف ستة قتلى بينهم اثنان من قوات «في دي بي».

ويعتبر شمال بوركينا فاسو المتاخم لمالي، المنطقة الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية التي خلفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.