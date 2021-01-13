الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 155 ألفاً و 874.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم.

وأشار السند إلى وجود 48 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، أن 234 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 139 ألفاً و809 حالات.