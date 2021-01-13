الأردن يطلق حملة تلقيح ضد «كورونا»

باشر الأردن، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت صباح اليوم عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم ولقاح فايزر/بايونتيك إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزاً للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة، منها سبعة في عمان.

وقالت الطبيبة اعتماد الخواجا، التي تلقت اللقاح في مستشفى الأمير حمزة الحكومي في عمان: «أنصح الجميع بأخذ المطعوم لأن هذا هو الحل الوحيد والموثوق للقضاء على فيروس كورونا».

وأوضحت أن «الظروف الصحية في البلد لن تتحسن إلا بأخذ المطعوم»، داعية الجميع لتسجيل أسمائهم بغية الحصول على اللقاح.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا الطبيب وائل الهياجنة: إن «المطاعيم ذات فعالية وآمنة».

وتستهدف الحملة بداية 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10.5 ملايين نسمة.

واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت نهاية الشهر الماضي موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبلغ عدد المسجلين الراغبين بتلقي اللقاح نحو 200 ألف شخص.

وسجلت في الأردن حتى الآن 310 آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من أربعة آلاف وفاة. كذلك سجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم الصيني إلى المملكة يومي السبت والاثنين، بعدما رخصت لهما مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.



