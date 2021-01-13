ماليزيا تسجل 2985 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

سجلت ماليزيا 2985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله: إن البلاد سجلت أربع حالات وفاة جديدة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 563 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 32 ألفاً و377.

وبشكل عام، سجلت ماليزيا 144 ألفاً و518 حالة إصابة.

وتعافى 994 مريضاً من الفيروس وخرجوا من المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 111 ألفاً و578.