رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، كتاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم.

وكان وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم أمام الشيخ صباح الخالد، أمس الثلاثاء، لرفعها لأمير الكويت.