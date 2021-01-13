روسيا تسجل 566 وفاة و22850 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 566 حالة وفاة و 22850 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 63370 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 471053 إصابة.

وتعافى أمس 28658 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 854088 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.