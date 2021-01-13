باكستان تسجل 2123 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و772.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 2123 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 508 آلاف و824 حالة إصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء. وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و202 ألف و76 اختباراً للفيروس و39 ألفاً و450 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 464 ألفاً و950 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2366 مريضاً في حالة حرجة.