"النواب الأميركي" يصوت بالأغلبية لصالح الطلب من بنس تفعيل التعديل الـ25 لعزل ترامب

صوت مجلس النواب الأميركي، لحث نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل إنه لن يفعل ذلك.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته، ورفض بنس هذا المسار في وقت سابق يوم الثلاثاء.