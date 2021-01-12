الإرياني يدين استهداف الانقلابيين للأقليات

عدن (وكالات)

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني استهداف ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، للأقليات في مناطق سيطرتها، ومنهم أعضاء الطائفة البهائية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيا «الحوثي» الإرهابية تواصل عقد جلسات محاكمة غير قانونية لـ24 من الطائفة «البهائية»، بينهم ستة من قيادات الطائفة تم ترحيلهم إلى خارج اليمن، بعد أعوام من اعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه المحاكمات، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق، الذي تمارسه ميليشيا «الحوثي» على الأقليات الدينية، ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المرحلين منهم لبلادهم دون قيد أو شرط.