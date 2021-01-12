قناص «حوثي» يقتل طفلة في الخامسة بتعز

تعز (وكالات)

توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأكد «مركز تعز» الحقوقي وفاة الطفلة، نهال عبده قائد الشرعبي، البالغة 5 سنوات، في مستشفى الصفوة، مساء أمس الأول، متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة «الحوثي» في حي المفتش شمال مدينة تعز.

وأوضح أن الطفلة كانت أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة، وأجريت لها عدة عمليات، وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

وشددت ميليشيات الحوثي، التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب، عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلاً و31 مصاباً، إضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.