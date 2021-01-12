أفغانستان: إحباط مخطط «داعشي» لاغتيال القائم بالأعمال الأميركي

كابول (وكالات)

أعلنت السلطات الأفغانية، أمس، أنها أحبطت مخططاً لتنظيم «داعش» الإرهابي لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وذكرت المديرية الوطنية للأمن أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من 4 عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

ودان ويلسون، القائم بالأعمال الأميركي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى استهدفت أفغاناً بارزين، من بينهم صحفيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان إن «القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأميركي في أفغانستان وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان». وتابعت: «إن خطتهم أحبطت باعتقالهم». ولم تقدم المديرية مزيداً من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأميركية في كابول على طلب للتعليق.

وفي الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، بما في ذلك منحى جديد لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى، رغم انخراط «طالبان» والحكومة في محادثات سلام.

والأسبوع الماضي، ألقى الجيش الأميركي باللوم على حركة «طالبان» للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، ورغم أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن بعضها.

وفي حادث منفصل أمس، قتلت ثلاث مجندات أفغانيات بالرصاص في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش حنيف رضائي: «إن مسلحَين فتحا النار على سيارة كانت تقل المجندات إلى موقع عملهن».

وأوضح أن مجندتين قتلتا في مكان الحادث، في ما توفيت أخرى في وقت لاحق في المستشفى، مضيفاً: «إن مجندة أخرى والسائق أصيبا في الهجوم».