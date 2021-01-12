العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية

جاكرتا (وكالات)

أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، أمس، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرة «بوينج» التي تحطمت قبالة إندونيسيا، في نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصاً.

وقال الوزير للصحافيين: «تم العثور على مسجل بيانات الرحلة» (الصندوق الأسود)، وهو ما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا يوم السبت الماضي.

وتمت تعبئة نحو 3600 شخص لانتشال أشلاء 62 شخصاً كانوا على متنها، وكذلك رفع قطع الطائرة. ووضعت مسبارات أيضاً في تصرف الغطاسين للمساعدة في عمليات البحث. وكانت طائرة «بوينج 737-500»، التابعة لشركة «سريويجايا إير» سقطت من ارتفاع ثلاثة آلاف متر في أقل من دقيقة، وغرقت في بحر جاوة. ولم تتمكن السلطات في هذه المرحلة من تحديد أسباب سقوط الطائرة، التي وضعت قيد العمل منذ 26 عاماً، بعد بضع دقائق على إقلاعها.

وتظهر الصور التي نشرتها البحرية غطاسين يسبحون بين الأنقاض، مع عشرات السفن في المنطقة وطائرات هليكوبتر.

وقالت السلطات: «إنها حددت منطقة مساحتها 90 متراً مربعاً، كانت تصدر منها إشارات الصندوقين الأسودين، اللذين يتضمنان تسجيلات المحادثات بين الطاقم وبرج المراقبة وبيانات الرحلة»، وذلك في مياه يبلغ عمقها حوالي 23 متراً في منطقة «الألف جزيرة»، التي تعبرها تيارات قوية.

وقال إيندا غوناوان، بشأن فقدان شقيقه ديديك غوناردي الذي كان على متن الطائرة: «نحن غير مصدقين حتى الآن»، مضيفاً: «عائلتنا لا تزال تأمل في معجزة، وأن يكون على قيد الحياة».

وذكرت الشرطة أنها تعرفت على أول ضحية، أمس الأول، بفضل بصمة إصبع إحدى يديه التي تم انتشالها، حيث نجح الفريق في التعرف على إكي بيسما، أحد ضحايا الحادث، وهو مضيف طيران يبلغ من العمر 29 عاماً.