فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» و362 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 19753 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 3582 أمس الاثنين.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في فرنسا إلى مليونين و806590، وهي سادس أعلى حصيلة في العالم.

وزادت وفيات الفيروس بواقع 362 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 68802، في سابع أعلى حصيلة في العالم.