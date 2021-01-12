بومبيو يلغي آخر زيارة خارجية له قبل تنصيب بايدن

ألغى مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، آخر زيارة له إلى الخارج كوزير للخارجية الأميركية، كانت مقررة غداً إلى بلجيكا، وذلك في وقت صار فيه الرئيس دونالد ترامب مهدداً بإطلاق إجراءات عزل بحقه.

وقرر وزير الخارجية الأميركي، وهو أحد أكثر الوزراء إخلاصاً للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، البقاء في واشنطن لتسهيل "انتقال سلس ومنظم" للسلطة مع فريق الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وفقاً لبيان وزارة الخارجية.