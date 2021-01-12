تونس تفرض عزلاً عاماً شاملاً لمنع تفشي «كورونا»

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستفرض العزل العام الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراً من الخميس مع استمرار تطبيق إجراءات دون مستوى العزل الشامل حتى 24 يناير لمكافحة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مهدي، إن الموقف حرج للغاية، وإن إعطاء اللقاح لن يكون ممكناً قبل فبراير.

ومن بين الإجراءات الأخرى تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل الأعداد في المكاتب ووسائل النقل، وإغلاق المدارس، وزيادة ساعات حظر التجول، وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

وأعلنت تونس، أمس الاثنين، تسجيل 3047 إصابة، وهو رقم قياسي جديد للحالات المؤكدة في يوم واحد. وقالت، إن وحدات الرعاية المركزة في معظم المستشفيات العامة أصبحت مكتظة.