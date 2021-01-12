ألمانيا تسجل لأول مرة سلالة «كورونا» المتحوّر في جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وهذه أول مرة تكتشف فيها إصابة بهذه السلالة المتحورة في ألمانيا.

رصدت السلالة المتحورة لدى مريض في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، والذي عاد مؤخراً مع أسرته من إقامة مطولة في جنوب أفريقيا.

وأجرى جميع أفراد الأسرة اختبار فيروس كورونا بعد خمسة أيام من وصولهم، وكانت كافة نتائجهم سلبية. لكن بعد أسبوع، بدأت تظهر أعراض «كورونا» خفيفة على أفراد الأسرة.

وتأكدت إصابة ستة أشخاص من ثلاث أسر بالفيروس، وأصيب أحدهم بنوع جنوب أفريقيا. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه تم أخذ عينات اختبار من مخالطين آخرين.

وأعلنت الحكومة في جنوب أفريقيا زيادة سريعة في الإصابات بهذا النوع المتحور من الفيروس بعد منتصف ديسمبر الماضي. واكتشفت هذه السلالة، لأول مرة، في أغسطس بمدينة كيب تاون.