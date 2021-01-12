نتيجتان متضاربتان لفحص الرئيس البرتغالي عن «كورونا»

أعلنت الرئاسة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، أن نتيجتين لفحص الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن فيروس كورونا المستجد جاءتا متضاربتين.

وقالت الرئاسة، في بيان مقتضب اليوم، «نتيجة الفحص الذي أجري الليلة الماضية (...) جاءت سلبية. الرئيس ما زال في الحجر وينتظر الخضوع لاختبار آخر لتأكيد» النتيجة، مشيرة إلى أنه تم تعليق الحملة الانتخابية.

كانت الرئاسة قالت، في بيان مساء أمس الاثنين، إن الرئيس، البالغ من العمر 72 عاماً، خضع لاختبار كوفيد - 19 جاءت نتيجته إيجابية ولم تظهر عليه أي أعراض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في العاصمة لشبونة.

والأربعاء الماضي أمضى رئيس الجمهورية بضع ساعات في «العزل الاحتياطي» بعدما علم أنّ أحد أفراد الوفد المرافق له أصيب بالفيروس، لكنّ الرئيس خضع بعد ذلك لفحص كوفيد - 19 وقد أتت النتيجة سلبية ولم يخضع بالتالي لحجر صحّي لأنّ مخالطته للمصاب اعتُبرت «منخفضة الخطورة».

ويخوض ريبيلو دي سوزا حملة انتخابية لإعادة انتخابه رئيساً وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 24 يناير الجاري.

وانطلقت الحملة الانتخابية لاختيار الرئاسية رسمياً الأحد ويخوض هذا السباق سبعة مرشّحين لكنّهم اضطروا جميعاً إلى تقليص نشاطاتهم إلى الحدّ الأدنى بسبب الموجة الوبائية التي تشهدها البرتغال والتي تعتزم الحكومة مواجهتها بفرض إغلاق عام جديد مشابه لذاك الذي فرضته خلال الموجة الوبائية الأولى في مارس.