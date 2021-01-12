9589 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل أعلى معدل قياسي يومي للإصابات بكورونا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم حيث سجلت 19 وفاة و9589 إصابة جديدة بالفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية يتواصل مؤشر العدوى والإصابة بالارتفاع كما سجلت الفحوصات الموجبة ارتفاعاً بنسبة 7.6% بعد أن تم أمس أخذ 127 ألف عينة مخبرية لفحوصات كورونا.

وبلغت حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل 3704 حالات وفاة منذ الإعلان عن انتشار كورونا في مارس 2020 حيث أعلن أمس الاثنين عن وفاة 19 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وتأتي هذه المعطيات على الرغم من تشديد إجراءات الإغلاق المتواصل للأسبوع الثاني وكذلك مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إذ أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن 20.9% من مواطني الدولة تلقوا تطعيمات الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا.

وبحسب المعطيات تلقى 21611 شخصاً أمس الجرعة الأولى من اللقاح إذ يبلغ مجموع ممن تلقى التطعيم 1854055 شخصاً وبدأت في الأيام الأخيرة حملة التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح والتي من المفترض أن تمنح بعد حوالي أسبوع من إعطاء الجرعة الثانية 9595% مناعة ضد الفيروس.

ومع تسجيل معدلات قياسية بالإصابات أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن بدء حملة تطعيم الطواقم التدريسية باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.. كما قررت الوزارة توسيع دائرة الحاصلين على التطعيم باللقاح ضد الفيروس كورونا لتصبح من عمر 55 عاماً فما فوق بدءاً من اليوم.