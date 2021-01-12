انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

انتشل غواصون أحد مسجلي الصندوق الأسود الخاص بطائرة ركاب إندونيسية تحطمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقارير تلفزيونية محلية.

وغرقت الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" وهي من طراز بوينج 737 - 500، في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت.

ويشارك 3600 شخص على الأقل في عملية البحث اليوم الثلاثاء، بزيادة عن 2600 شخص انخرطوا في البحث خلال اليوم السابق.

وكان الجيش قد ذكر يوم الأحد أنه تم التقاط إشارتين من الصندوقين الأسودين للطائرة وتم تحديد موقعهما.

ويمكن أن تساعد بيانات الصندوقين، المحققين على إلقاء الضوء على سبب الحادث.