روسيا تسجل 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و531 وفاة

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 22934 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 5001 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و448 ألفا و203، وهي رابع أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في العالم منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات أيضا تسجيل 531 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات الرسمية 62804.