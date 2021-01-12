روسيا تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى مطلع فبراير

قال المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء إن السلطات مددت حظر الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى الأول من فبراير شباط بسبب سلالة الفيروس الجديدة المكتشفة في المملكة المتحدة.

وسجلت روسيا بالفعل حالة إصابة بالسلالة الجديدة الأسرع انتشارا. وتحظر روسيا الرحلات من وإلى بريطانيا منذ 22 ديسمبر.