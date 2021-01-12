الصين: احتجاز 22 عاملاً في انفجار بمنجم للذهب

أعلنت السلطات في الصين اليوم أن 22 عاملا محتجزون تحت الأرض منذ أكثر من 48 ساعة جراء انفجار وقع في منجم للذهب في شرق البلاد.

وقالت السلطات إن الانفجار وقع في منجم للذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ وألحق أضرارا بالغة بالسلالم المؤدية إلى قاع المنجم وأدى لانقطاع كابلات الاتصالات، ما منع فرق الإنقاذ من التواصل مع العمال المحتجزين.