استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن‭‭‭ ‬‬‬تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي أخبر موظفيه يوم الاثنين‭‭‭ ‬‬‬أنه سيقدم استقالته، وهي أحدث استقالة لمسؤول رفيع بإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أعمال شغب دامية في مبنى الكونجرس.

وقال المكتب الصحفي للوزارة، إن وولف سيغادر منصبه، وأضاف المكتب أن بيت جاينور مدير الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ سيتولى منصب القائم بأعمال الوزير.

وسحب ترامب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي الأسبوع الماضي.