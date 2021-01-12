تونس تعلن إصابات قياسية بكورونا

قالت وزارة الصحة التونسية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 3074 إصابة.

وقفز العدد الإجمالي للإصابات إلى حوالي 162 ألفا و5284 وفاة.

وقال مسؤولون إن الوضع الصحي حرج للغاية وإن كل الخيارات متاحة. وستجتمع اليوم الثلاثاء السلطات الصحية لإقرار مزيد من الإجراءات.

وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا لفرض اغلاق جزئي في المناطق التي تشهد عدوى سريعة. وتفرض تونس منذ أشهر حظر تجول أثناء الليل ومنعت التنقل بين الولايات.



