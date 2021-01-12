ملك ماليزيا يعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

أعلن ملك ماليزيا السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه الثلاثاء حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة جائحة كوفيد-19 التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إنّ السلطان "يرى أنّ تفشّي كوفيد-19 في البلاد يمرّ بمرحلة حرجة للغاية وأنّ هناك حاجة لحالة الطوارئ".

وكان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين طلب من الملك خلال اجتماع الإثنين فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح الديوان الملكي في بيانه أنّ حالة الطوارئ تسري لغاية الأول من أغسطس لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.



