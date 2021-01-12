إندونيسيا تكثف البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

نشرت السلطات الإندونيسية مزيدا من الأفراد والمعدات، مع استئناف عمليات البحث للعثور على الصندوقين الأسودين لطائرة ركاب تحطمت مطلع الأسبوع وعلى متنها 62 شخصا.

وغرقت الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا إير" وهي من طراز بوينج 737 - 500، في البحر بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت.

ويشارك 3600 شخص على الأقل في عملية البحث اليوم الثلاثاء، بزيادة عن 2600 شخص انخرطوا في البحث خلال اليوم السابق.

وكان الجيش قد ذكر يوم الأحد أنه تم التقاط إشارتين من الصندوقين الأسودين للطائرة وتم تحديد موقعهما.

ويمكن أن تساعد بيانات الصندوقين، المحققين على إلقاء الضوء على سبب الحادث.



