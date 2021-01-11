استئناف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية

الدوحة (وكالات)

بعد يومين على إعادة فتح حدودهما البرية، استؤنفت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، أمس، بعد «إعلان العلا» لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، أمس، أول رحلة تجارية لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، عقب انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت في وقت سابق، استئناف رحلاتها إلى الرياض بواقع رحلة يومياً إلى مطار الملك خالد الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، يوم السبت الماضي، استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة، بواقع سبع رحلات أسبوعياً.

كما وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى الدوحة، أمس. ومن المتوقع أن تسيّر الشركة طائرات من مدينة جدة في وقت لاحق.

وجاء في تغريدة على حساب شركة الخطوط الجوية القطرية بعد إقلاع الطائرة: «خلال الأيام المقبلة، تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية في جدة والدمام».

وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها ستستأنف رحلاتها إلى الرياض «بواقع رحلة يومياً إلى مطار الملك خالد الدولي».

وأعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري.

وأعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، أنه سيتم «السماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي، وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية، اعتباراً من صباح أمس»، حسبما أوردت وكالة أنباء البحرين.

وأعيد فتح معبر «سلوى» الحدودي يوم السبت الماضي، وعبر عليه في يومين إلى قطر 167 سيارة، وفق السلطات الجمركية السعودية.