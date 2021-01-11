إصابات «كورونا» تتجاوز 90 مليوناً عالمياً

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الصينية، أمس، أن فريق منظمة الصحة العالمية، الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء «كوفيد - 19»، سيبدأ مهمته بعد غدٍ الخميس.

وتأتي الزيارة بعد عام كامل على تسجيل أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في ووهان بوسط الصين. وأسفر الوباء منذ ذلك الحين عن وفاة أكثر من 1.9 مليون شخص في العالم.

وتمكنت السلطات الصينية منذ الربيع من السيطرة إلى حد بعيد على فيروس كورونا المستجد في ووهان، كما في بقية البلاد، وتبقى الحصيلة الوطنية الرسمية بمستوى 4636 وفاة منذ منتصف مايو. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: «بعد المناقشات، سيتوجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين، اعتباراً من 14 يناير لبدء تحقيقاتهم، وسيجرون بحوثاً مشتركة، بالتعاون مع علماء صينيين حول أصول (كوفيد - 19)». وتجاوز عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا 90 مليوناً، أمس، بينما تسارع دول العالم لتدبير اللقاحات، وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام، لمكافحة سلالات جديدة للفيروس. واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس في البداية في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتنتشر سريعاً في أرجاء العالم.

ولا تزال أوروبا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضرراً من الجائحة تليها أميركا الشمالية، بعدد 22.4 مليون.

وسجلت أوروبا حوالي 31 في المئة من الوفيات الناجمة عن الفيروس، في أنحاء العالم والبالغة حوالي 1.93 مليون.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.