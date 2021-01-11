«بايونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة لقاح العام الجاري

فرانكفورت (وكالات)



رجّحت مجموعة «بايونتيك» الألمانية، أمس، أن تكون قادرة على صنع «ملياري جرعة» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً، الذي بلغ 1.3 مليار.

وتوصلت المجموعة المشاركة لـ«فايزر» الأميركية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد، بعد اعتماد «معيار جديد» يسمح بإعطاء ست جرعات من كل زجاجة بدلاً من خمس، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل «بيونتيك» أيضاً على «توسيع منشآتها الحالية»، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورج في ألمانيا.

وهذا المصنع الجديد الذي وصفته المجموعة بأنه «عامل رئيسي مؤثر» سيتيح إضافة «ما يصل إلى 750 مليون جرعة» إلى قدرة الإنتاج الراهنة.

وكمية الجرعات المتوافرة تشكل أحد التحديات الرئيسية في استراتيجية التلقيح ضد «كوفيد - 19» على الصعيد العالمي.