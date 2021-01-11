واشنطن تعيد إدراج كوبا ضمن الدول الداعمة للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت إدراج كوبا على القائمة الأميركية السوداء ل"الدول الداعمة للإرهاب".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان "عبر هذا الإجراء، نحمل حكومة كوبا مجدداً المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حداً لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأميركي".

يأتي هذا الإجراء قبل تسعة أيام من انتهاء ولاية الرئيس ترامب.

كانت إدارة الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما قد سحبت كوبا من تلك اللائحة إثر تقارب بين البلدين وتبادل للسفارات.

ويتسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي كان نائبا للرئيس أوباما، السلطة يوم 20 يناير الجاري.