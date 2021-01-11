«الصحة العالمية»: لا مناعة جماعية ضد «كورونا» رغم اللقاحات

نبهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إلى أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تتأمن هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف "لن نبلغ (...) المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الجسدي، وغسل الأيدي، ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.