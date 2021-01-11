15 ألف جندي سيؤمنون حفل تنصيب بايدن رئيساً لأميركا

قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأميركي، اليوم الاثنين، إن الحرس كلف بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات في العاصمة واشنطن لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف هوكانسون للصحفيين أنه من المتوقع نشر قوات قوامها نحو عشرة آلاف في المدينة بحلول يوم السبت لتعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات.

وينظم حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس يوم 20 يناير الجاري.

يأتي ذلك فيما ذكرت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من وجود تخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأميركية قبل تنصيب الرئيس بايدن.

وقال مراسل الشبكة على "تويتر"، نقلا عن نشرة صادرة عن أعلى وكالة لإنفاذ القانون في البلاد، إن جماعة مسلحة معينة قالت إنها تعتزم السفر إلى واشنطن يوم 16 يناير الجاري، وتعهدت بانتفاضة إذا جرت محاولات لإزاحة الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

كان أنصار ترامب قد اقتحموا الكونجرس الأميركي، الأربعاء الماضي، في محاولة لمنع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي. وقتل خمسة أشخاص أثناء تلك الأحداث بينهم ضابط في شرطة الكونجرس.