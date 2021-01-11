«المؤبد» لقاتل 3 أشخاص طعناً في بريطانيا

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل قتل ثلاثة أشخاص في حادث طعن بمتنزه في العام الماضي.

كان المتهم قد قاتل، عندما كان مراهقا، في صفوف جماعة مسلحة متشددة في ليبيا.

واستخدم خيري سعد الله (26 عاماً) سكيناً بطول 20 سنتيمتراً في قتل الرجال الثلاثة وطعن آخرين يوم 20 يونيو في بلدة "ريدينج" الإنجليزية.

وقال القاضي نيجل سويني "هجومه كان سريعاً وحاسماً ووحشياً حتى أن الفرصة لم تتح لأي منهم للرد ناهيك عن الدفاع عن النفس".

وأقر المهاجم بالقتل والشروع في القتل في نوفمبر ودفع فريق الدفاع عنه بأنه كان يعاني من اختلال عقلي. لكن القاضي رفض ذلك وقال إنه قام بمحاولات ساذجة لإعطاء انطباع بأنه "مجنون" أثناء تحقيقات الشرطة.

وأوضح سويني للمتهم "بلا شك هذه قضية نادرة من نوعها واستثنائية مجرد العقاب فيها يتطلب أن تبقى في السجن لنهاية عمرك، آمر بالسجن مدى الحياة".

وأثناء وجوده في ليبيا في العام 2011، قاتل سعد الله في صفوف جماعة متشددة، بات نشاطها محظوراً الآن.

وقال سويني، وهو يصدر الحكم، إن سعد الله وصل إلى بريطانيا في العام 2012 وحصل على اللجوء بعد أن كذب بخصوص ماضيه واحتفظ بآرائه المتطرفة.

كان سعد الله قد خرج من السجن قبل 15 يوماً فقط من هجوم "ريدينج".