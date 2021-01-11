بيلوسي: «تواطؤ» جمهوريين مع ترامب يعرّض أميركا للخطر

أكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، أن الجمهوريين «يعرضون أميركا للخطر» عبر «تواطئهم» مع الرئيس دونالد ترامب.

وتتهم بيلوسي ترامب بـ«التحريض على تمرد دام ضد أميركا» على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي في محاولة لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

واعتبرت رئيسة مجلس النواب في الكونجرس أن «تواطؤهم يعرض أميركا للخطر، ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن يتوقف ذلك».

ولفتت إلى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم «قريبا».

وقالت بيلوسي إن الديمقراطيين الذين يمتلكون أغلبية في مجلس النواب، يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وقالت في بيان «في خطوتنا التالية، سنمضي قدماً في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل، وسيكون تحركنا أيضاً بالمثل».